La Apple Car è ancora viva: arriva un mago dell'IA a guidare il progetto

Qualche anno fa si parlava della nuova auto Apple quasi ogni giorno, poi notizie nefaste hanno spento l’interesse di stampa e pubblico, ora però c’è una novità. Il progetto ha un nuovo responsabile: John Giannandrea.

Una notizia, lanciata da Bloomberg, che ci dice indirettamente diverse cose: innanzitutto il progetto della Apple Car è ancora vivo, mentre in molti pensavano fosse morto e sepolto, in secondo luogo a capo di tutto arriva un personaggio molto particolare, il responsabile della IA in seno alla mela morsicata, nominato Senior Vice President delle strategie Machine Learning e IA nel dicembre 2018.

Prima dell’incarico presso Apple, Giannandrea ha diretto il reparto Machine Learning di Google, abbiamo dunque un ingegnere di primo livello in campo IA - e non è un caso che Apple lo abbia messo a capo della sua auto futuristica. Ciò che la società ha in mente in merito al Project Titan è un mistero per tutti, è però chiaro che l’attenzione di Apple è tutta rivolta alla guida autonoma, e servirà parecchio impegno per mettersi al pari di Google, Tesla, Uber in questo settore.

Bisogna anche capire se l’azienda di Cupertino lancerà un’auto vera e propria o soltanto hardware e software per la guida autonoma - da vendere a produttori terzi. Di sicuro i futuri chip ARM di Apple, che come base potrebbero avere il super potente M1 appena lanciato, applicati all’automotive potrebbero aprire a nuovi scenari computazionali, non resta che preparare i pop corn e aspettare fiduciosi. Non vedremo nulla di tangibile fino al 2024, secondo i rumor, ma potrebbe valere la pena aspettare...