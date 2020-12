La Apple Car potrebbe vedere la luce a Settembre 2021: già iniziati i test su strada!

Della così detta Apple Car si parla ormai sul web da tempo immemore, e tra un rumor e l'altro ancora non si è capito molto. Tuttavia, un nuovo rapporto pubblicato oggi in rete riferisce che il progetto sarebbe ormai prossimo alla conclusione ed il debutto potrebbe avvenire già a settembre del prossimo anno.

A pochi giorni dalle voci di corridoio sula guida del progetto Apple Car, l'Economic News Daily, citando alcuni dirigenti di produttori taiwanesi ha affermato che il piano sta procedendo spedito e l'anno prossimo molto probabilmente sarà presentato, in anticipo rispetto al previsto dal momento che in precedenza tutti erano concordi su un lancio nel 2023.

Il rapporto afferma anche che Apple starebbe testando i primi prototipi sulle strade della California, dopo aver ricevuto il via libera nel 2017 per le prove delle vetture autonome.

Almeno al momento però non sono arrivate molte indicazioni, tanto meno avvistamenti delle vetture a marchio Apple, ma è probabile che la società le abbia camuffate a dovere per non renderle riconoscibili da tutti. La cosa certa però è che la compagnia di Tim Cook sembra essere intenzionata ad entrare in maniera importante nel mercato, anche grazie ad una collaborazione con TSMC su alcuni chip da includere nelle vetture a guida autonoma.