Apple Car 'Sarà un soggiorno con le ruote'. Ecco l'ultimo innovativo brevetto

La Apple Car è un'auto tutt'altra che morta, come dimostrato dalle indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane. Cupertino continua a sviluppare la sua futura auto elettrica e in queste ore sono emersi alcuni interessanti dettagli.

Dopo l'idea di uno schermo a tutta plancia, Apple Car starebbe pensando anche ad un maxi tablet, di fatto un gigantesco iPad, da inserire come tavolino fra i sedili presenti nella stessa vettura.

A riguardo è emerso un brevetto che l'azienda ha depositato di recente e che parla di una superficie di supporto mobile per permettere agli occupanti dell'Apple Car di poter lavorare. Si tratta di una innovazione tecnologica che si sposa con la volontà delle Big Tech di aumentare la produttività delle persone al di fuori dei luoghi di lavoro, e gli interni delle auto sembrerebbe essere il successivo step.

Di fatto l'idea di Cupertino è quella di introdurre un tavolo intelligente, smart, che permetterebbe ai passeggeri di aprire le proprie applicazioni, connettersi al web, lavorare e via discorrendo, una sorta di display touch screen applicato alle auto.

L'idea sarebbe quella di posizionare il marchingegno al centro dell'abitacolo, quasi come fosse un tavolino di un salotto, e così facendo tutti potrebbero accedere al maxi iPad per lavorare, anche il guidatore, tenendo conto che la Apple Car dovrebbe essere a guida autonoma.

L'idea richiederebbe ovviamente un ripensamento totale dell'interno dell'auto, ma Apple sta lavorando a riguardo con l'obiettivo di revisionare in maniera radicale la cabina, introducendo un unicum nel settore delle automobili.

Secondo gli addetti ai lavori l'idea di Apple sarebbe quella di creare una sorta di “soggiorno su ruote”, trasformando quindi gli interni delle auto in salotti con schermi, comodi sedili e altra tecnologia per rimanere sempre connessi anche durante il viaggio.

Ovviamente si tratta di un progetto molto ambizioso, anche per una super potenza come Apple, di conseguenza è probabile che lo sviluppo non avverrà in tempo brevi. Qui sopra una foto di come potrebbe essere questo futuristico abitacolo a firma Vanarama.