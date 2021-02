Apple Car non si farà né con Kia, né con Hyundai: quale sarà il suo futuro?

Apple Car continua a essere uno dei veicoli elettrici più chiacchierati del 2021: dopo le indiscrezioni sull’accordo con Kia e le precedenti voci riguardanti una partnership con Hyundai, ora sembrerebbe essere tutto cambiato repentinamente.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, entrambi i produttori sudcoreani avrebbero confermato di non essere coinvolti nel progetto del colosso di Cupertino. Sebbene le parti non abbiano rilasciato ulteriori commenti al riguardo, Hyundai Motor Group (compagnia madre dei due brand asiatici) avrebbe aggiunto di avere discusso con la Mela ma anche di avere concluso le trattative senza raggiungere un accordo.

Di conseguenza, Apple ora dovrà contattare altre case automobilistiche per continuare nell’impresa di lanciare il primo veicolo elettrico di un brand di smartphone. Gli analisti avrebbero già discusso di possibili primi contatti con General Motors, Stellantis e VW Group, ma trattandosi di mere indiscrezioni vanno prese con le pinze.

Sarà però senz’altro interessante vedere come la Mela entrerà nel settore automotive e come cercherà di rendere il marchio sinonimo di alta qualità anche in un ambito finora estraneo a quello di dispositivi mobili e computer. L’esempio di Tesla e soprattutto dell’ultimo veicolo elettrico presentato sul mercato Tesla Model S 2021 farà sicuramente da guida per gli esperti di Cupertino.

A proposito di Tesla, in Italia è apparsa nuovamente l’opzione Autopilot Avanzato alla cifra di 3.800 Euro, feature che comprende la navigazione automatica, il cambio di corsia automatico, il parcheggio automatico e anche il recupero del veicolo da remoto.