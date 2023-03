Apple Car non è affatto morta: i numeri emersi fanno rabbrividire Tesla e Mercedes

Da anni si parla dell'auto elettrica di casa Apple, e il picco dei rumors è stato raggiunto nel 2021, quando si raccontava di una possibile liason fra Cupertino e i coreani di Kia. Negli ultimi mesi le indiscrezioni sono diminuite drasticamente, ma la Mela sta continuando i suoi test.

Come riferito da MacReports, infatti, Apple sta continuando a proseguire i suoi piani di sviluppo con l'obiettivo di introdurre un EV sul mercato, facendo così concorrenza a Tesla, e a riguardo, stando agli ultimi dati dell'Autonomous Vehicles Program del DMV della California, Apple sta costantemente aumentando il numero di prototipi a guida autonoma circolanti sulle strade.

Di fatto, numeri alla mano, il programma è più grande di Tesla e Mercedes, tenendo conto che ad oggi Apple dispone di una flotta di ben 67 vetture con 201 conducenti registrati. Tesla ne schiera invece solo 14 con 59 conducenti, mentre Mercedes dispone di 55 vetture e di 179 conducenti.

Al momento l'azienda leader in questa speciale classifica è Waymo (971 conducenti e 326 auto), seguita da Cruise, che dispone di un taxi Chevy Bolt che ha registrato due incidenti nell'ultima settimana. Fra le realtà impiegate in questo settore infine Zoox (1021 auto e 167 auto), e Nvidia con 262 conducenti per 13 auto.

Nel report viene segnalata anche un piccolo incidente dell'Apple Car durante i primi tre mesi del 2023, dopo che un veicolo ha sbattuto contro un marciapiede, per un totale di 16 collisioni da quando sono iniziati i testi.

Stando alle indiscrezioni circolanti l'anno scorso la nuova vettura di Apple potrebbe essere messa sul mercato nel giro di tre anni, entro il 2026, anche se ad oggi non è stato trovato ancora un partner da parte di Cupertino.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi: ma quanto costerà la Apple Car? Secondo le previsioni degli analisti dovrebbero servire 100mila dollari per assicurarsela, piazzandosi così sul mercato in concorrenza alla Mercedes Benz EQS e alla Tesla Model S.