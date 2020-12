È proprio questa la Apple Car? No, è solo un video fake

Da oramai parecchi mesi sono in circolazione delle voci di corridoio, piuttosto insistenti, riguardo l'ingresso nel settore dell'automobile da parte di Apple, colosso del reparto tecnologico che a quanto pare sarebbe interessato al mondo della guida autonoma e a quello della propulsione elettrica.

Dall'inizio di dicembre però i rumors hanno cominciato a crescere d'intensità, con tanto di nomi inerenti il responsabile della progettazione dell'intelligenza artificiale e di altre figure chiave. Nella seconda metà del mese invece l'Economic News Daily ha riportato i leak di alcuni dirigenti di produttori taiwanesi, che si sono detti sicuri di un grosso annuncio nel merito nel corso del 2021, mentre per il lancio ufficiale dovremo attendere fino al 2023.

Tutte queste informazioni hanno evidentemente fatto salire l'eccitazione di molti fan del brand, che alcuni giorni fa hanno realizzato una interessante clip in computer grafica la quale ha già ottenuto milioni di visualizzazioni su TikTok. Come potete vedere dal video in alto, la vettura non è altro che un concept presentato da Mercedes-Benz AMG nel corso del 2013: la Vision Gran Turismo. Chi l'ha renderizzato ha sostituito il logo del marchio tedesco con quello di Apple, aggiungendo poi delle "ruote" a forma di sfera capaci di ruotare permettendo alla vettura di spostarsi con una libertà estrema.

E' praticamente certo che Apple avrà intenzione di entrare nel mercato provando a rivoluzionarlo, ma siamo lontanissimi dall'effettiva fase di test senza camuffamenti vari. Se tutto va bene il progetto potrebbe essere mostrato al pubblico nel settembre del 2021, e in questo senso MacRumors ha aggiunto:"non correte amici miei." Come detto, dovremo aspettare con pazienza ancora per un bel po', e dal nostro canto non vediamo l'ora che venga alzato il sipario.

Dello stesso avviso è sicuramente il CEO di Volkswagen, Herbert Diess. Il dirigente ha riferito di non essere affatto preoccupato dall'idea di un concorrente ulteriore, e anzi apprezzerebbe molto se Apple imprimesse un'accelerazione al progresso verso le auto elettriche e la guida autonoma.

A proposito di guida autonoma e individui furbetti, vogliamo chiudere rimandandovi ad un automobilista e proprietario di una vettura Tesla che, durante l'esame per il rinnovo della patente, ha attivato l'Autopilot senza alcuna remora: dopo qualche minuto però, l'ispettore ha fiutato l'imbroglio beccandolo in flagrante.