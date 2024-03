Apple Car, ecco come doveva essere: un ID. Buzz a guida autonoma

Adesso è ufficiale: della Apple Car non se ne farà più nulla. Sfumano così le ambizioni dell'azienda di Tim Cook di entrare nel settore automobilistico, e soprattutto nel mercato dell'elettrico. Una decisione che ha messo fine a un progetto che durava da un decennio e per il quale sono stati spesi svariati milioni di dollari...

Insomma, tanto per farla breve (e semplice), l'auto elettrica di Apple è ufficialmente morta e gli ingegneri sono stati spostati sulla IA. Un cambio di paradigma che forse segue anche l'andazzo del mercato, o meglio ancora dei mercati. I dipendenti assegnati al progetto automobilistico erano ben 2.000, ora trasferiti come abbiamo visto su un altro ramo dell'azienda, anche se alcune voci parlano addirittura di una possibile ondata di licenziamenti. Questo vuol dire che Apple crede più nell'hi-tech che nell'automotive? Sicuramente, fatto sta che l'ambizione di realizzare una nuova automobile, forse futuristica, capace di dettare le regole sulla mobilità a emissioni zero e soprattutto sulla guida autonoma è definitivamente sfumata.

Apple ha speso più di 10 miliardi di dollari per il progetto della sua auto, un progetto rimasto super segreto e del quale solamente pochi eletti conoscevano i dettagli. Fuori dalle mura dell'iconico brand di Cupertino, infatti, si sapeva ben poco di questa vettura. Adesso che tutto è naufragato, stiamo assistendo a una piccola fuga di notizie riguardo il prototipo che dal 2014 fino a poche settimane fa ha vissuto varie evoluzione, e soprattutto varie somiglianze, come quella marcata con il van elettrico di Volkswagen ID. Buzz (Volkswagen, addio ai furgoni termici: dal 2028 saranno 100% elettrici).

Stando a quanto rivelato dai vari rumor, nel 2020 il concept di Apple appariva come una versione alternativa del Canoo Lifestyle Vehicle, un piccolo furgoncino minimalista ma con un tettuccio in vetro e completamente apribile. Mai vista un'auto come quella nella produzione in serie, e in più era dotata di una guida autonoma di livello 5. Via via il design è cambiato costantemente ma le forme da mini van alternativo sono sempre rimaste (sapevate che anche Porsche aveva creato il Vision Renndienst, un mini van rimasto segreto per due anni).

Infine, nel 2017 l'Apple Car ha assunto le sembianze pressoché identiche dell'ID. Buzz, ancor prima che quest'ultimo entrasse in produzione, o fosse presentato come concept. Questo dettaglio è fondamentale, visto che, come rivela InsideEvs, a metà dello scorso decennio molti dipendenti passarono da Apple a Volkswagen, portando probabilmente con loro alcuni segreti del progetto automobilistico statunitense. L'ultimo prototipo, invece, adottava qualche soluzione ereditata dalla Tesla Model X, ma forse, a questo punto, non lo vedremo mai...