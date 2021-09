La Apple Car si avvicina? A quanto pare il colosso tech è in contatto con Toyota

Di una eventuale Apple car ormai si discute da quasi due anni, e nel corso del tempo il brand di Cupertino è stato associato prima a Hyundai e poi a Kia per la ricerca delle tecnologie necessarie a sviluppare e a produrre veicoli ad alti volumi.

Adesso però le voci di corridoio affermano che Apple abbia aperto una discussione con Toyota per dare vita al proprio ambizioso progetto. A quanto pare la compagnia ha riavviato lo sviluppo da circa un anno, per cui è probabile che la fase di design preliminare sia entrata nel vivo. Da qualche settimana a questa parte infatti, DigiTimesAsia ha riportato il fatto che Apple avrebbe già avuto contatti con brand del calibro di Panasonic, LG, Samsung ed SK Innovation per quanto concerne vari elementi necessari alla catena di montaggio.

Ovviamente Apple è totalmente nuova all'ambito automotive, e almeno per i primi anni un accordo con case storiche è fondamentale più che necessario. D'altronde Toyota è ancora il primo produttore mondiale di veicoli, e assicurarsi le forniture dalla società nipponica rappresenterebbe un grande inizio.

Nel frattempo il marchio tech californiano avrebbe avviato lo sviluppo interno di una batteria con tecnologie proprietarie con la quale minimizzare i costi e ottimizzare al massimo il range. Fonti non meglio specificate affermano che Apple propenderebbe per il design a cella singola, poiché non richiederebbe moduli ed elementi strutturali a legare fra loro le decine (o centinaia) di celle complessive. Oltretutto sembra che il team non stia puntando sui classici ioni di litio, bensì sul litio-ferro-fosfato, il quale è meno propenso al surriscaldamento.

Per chiudere restando in tema vogliamo riportare anche l'assunzione, sempre da parte di Apple, di un ex dirigente BMW e Canoo (brand specializzato su EV e guida autonoma): la Mela fa sul serio, e l'ingresso nel settore automotive è ormai dato per certo. Ora come ora il problema non è il se, ma il quando.