La Apple Car avrà uno schermo grande quanto l'intera plancia: ecco come sarà

La Apple Car non è affatto morta. Come vi avevamo raccontato poche settimane fa, l'azienda di Cupertino sta continuando i suoi test in vista della produzione della vettura elettrica con guida autonoma.

Negli ultimi giorni, in tal senso, è emersa la notizia di un brevetto depositato dalla Mela in vista del lancio dell'Apple Car, che dovrebbe avvenire non prima di tre anni, indicativamente per il 2026. Il brevetto, depositato negli Stati Uniti, riguarda il display, lo schermo che verrà montato all'interno della vettura, e che pare possa essere rivoluzionario.

Ovviamente sarà touch screen, forte della grande esperienza maturata da Apple con gli iPhone, e soprattutto sarà di grandi dimensioni. L'idea è quella di sostituire di fatto la plancia con uno schermo in grado di far visualizzare agli occupanti del veicolo contenuti differenti a seconda della posizione in cui si trovano.

Il documento fa riferimento di preciso ad un «display con retroilluminazione direzionale in sequenza temporale», che permetterebbe al conducente di vedere le informazioni di navigazione, mentre il passeggero potrebbe tranquillamente gustarsi un film durante la marcia, se non un video pubblicato su Youtube.

La particolarità è che tali immagini non saranno visibili al guidatore di conseguenza lo stesso non verrà eventualmente distratto da ciò che sta facendo il passeggero, mantenendo così l'attenzione sulla strada o comunque sul volante.

L'idea di base della Apple Car è quella di fare in modo che l'auto diventi di fatto un centro di intrattenimento per i passeggeri, che potranno così divertirsi durante il tragitto, mentre il guidatore, giustamente, riceverà solo le indicazioni basilari quindi lo stato della batteria, la velocità, la temperatura esterna e la mappa da seguire, oltre allo status dell'auto.

Apple ha affermato che tale tecnologia si basa sulla retroilluminazione ed è pensabile sia stata concepita inizialmente per gli smartphone di modo da non permettere a chi ci sta vicino di vedere quello che visualizziamo sullo schermo.

