Per l'Apple Car ci sarà ancora tanto da attendere: nuovi rumor sul lancio

A poco più di un mese dai rapporti sul progetto Apple Car. e sull'assunzione di nuovi ingegneri, arriva un'indiscrezione sul progetto che va controcorrente e che invita tutti alla calma. Secondo quanto riferito da Bloomberg, infatti, per vedere la vettura elettrica di Apple ci sarà ancora da aspettare.

Il rapporto infatti afferma che Apple impiegherà "almeno mezzo decennio" per lanciare l'automobile sul mercato. La testata cita fonti anonime che sarebbero a conoscenza dei progetti della compagnia americana, le quali hanno delineato come linea temporale più realistica da cinque a sette anni per vederla all'opera sulle strade, ma i piani potrebbero anche cambiare.

La cosa certa è che "l'auto è lontana dalla fase di produzione". Apple avrebbe affidato ad un piccolo team di team di ingegneri il lavoro sui "sistemi di trasmissione, interni del veicolo ed il design della carrozzeria esterna": la maggior parte di questi però stanno lavorando da casa a causa della pandemia di Coronavirus.

Ciò che resta da capire è che tipo di esperienza offrirà: è probabile che il punto focale dell'esperienza sarà rappresentato dalla guida autonoma, oltre che da un motore completamente elettrico.

Lo scorso Dicembre sul web aveva fatto capolino un video della Apple Car che poi, però, si è rivelato essere il più classico dei fake.