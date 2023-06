Apple Car, l'AI anticipa prezzo e design: potrebbe costare davvero così?

Torniamo a parlare di Apple Car, un progetto che non è affatto morto, e che dopo alcune “pause” torna ad occupare le cronache motoristiche più attuali.

Secondo le ultime indiscrezioni Apple Car sarà una sorta di soggiorno con le ruote, vista la possibile presenza di un “tavolino iPad” al centro delle sedute, ma in attesa di conferme è di fatto scontato che la vettura dalla Mela sarà avanzatissima dal punto di vista tecnologico.

A provare ad anticipare l'auto ci ha pensato anche l'Intelligenza Artificiale, che ha deciso di svelare al mondo intero la sua idea di Apple Car, compreso il costo. Un utente Twitter ha condiviso il risultato del lavoro svolto da Imagesby.ai che tra l'altro ha cercato di immaginare anche altri prodotti Apple mai annunciati, come la macchina del tempo, il jetpack e la moto.

Il prodotto più economico è risultato essere proprio la Time Machine, che secondo l'intelligenza artificiale dovrebbe essere venduta a circa 36mila dollari. In merito alla vettura, invece, il prezzo sale quasi di quattro volte, arrivando fino a 119.900 dollari, una cifra che appare comunque abbastanza plausibile e in linea con il mercato attuale.

Si tratta senza dubbio di un costo non alla portata di tutti, ma tenendo conto del marchio Apple e della tecnologia offerta, l'ipotesi è alquanto attendibile. Al momento, per quanto riguarda l'Apple Car, vi sono poche notizie certe; in un passato recente si è parlato di una possibile collaborazione con Hyundai e BMW, mentre per quanto riguarda la messa in commercio si sono fatte le date di 2024 e 2025.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, così come l'aspetto finale, che l'AI ha ipotizzato come un mix fra la Hyundai 6, la Porsche Taycan e la Lucid Air. Tra l'altro la parte posteriore dell'auto (come appare nel finto filmato di introduzione), sembrerebbe avere tre ruote: misteri dell'AI.