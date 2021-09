Apple avverte: tenere l'iPhone agganciato alla moto potrebbe danneggiarne la fotocamera

Da oggi in poi quando guidate la vostra moto dovrete stare ben attenti ad agganciare il vostro iPhone al manubrio del veicolo, altrimenti la fotocamera potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente a causa delle vibrazioni. Ad annunciarlo è stata proprio la casa di Cupertino riferendosi a tutti i motociclisti.

"Esporre il vostro iPhone a vibrazioni ad ampiezza elevata entro uno specifico range di frequenze, specialmente se queste sono generate da moto particolarmente potenti, può degradare le performance del vostro sistema di fotocamere." In questo modo il colosso tecnologico si è espresso in una dichiarazione ufficiale.

I sistemi di aggancio, oramai divenuti estremamente popolari da qualche anno a questa parte, non fanno bene ai nostri amati iPhone, e ci viene il dubbio che anche modelli di altri brand possano essere afflitti dalla stessa problematica. L'estrema rigidità con la quale vengono sorretti si ripercuote totalmente su di essi, per cui da parte nostra non possiamo far altro che consigliare di tenere lo smartphone in tasca durante i tragitti quotidiani, soprattutto se prolungati.

A quanto pare il problema dipende da una peculiare tecnologia utile a rendere le fotografie meno mosse. Apple ha infatti fatto riferimento proprio allo stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS) e agli autofocus su oggetti molto vicini come elementi maggiormente "danneggiabili" dalle vibrazioni del motore. Scendendo nel dettaglio la compagnia ha affermato che l'OIS è un piccolo giroscopio che permette alla fotocamera di stabilizzare le lenti anche quando la mano è tremante. Gli autofocus ravvicinati invece utilizzano una piccola piastra magnetica per misurare l'effetto di vibrazioni e gravità per "determinare la posizione della lente e compensare i movimenti realizzando un setup preciso."

Insomma, ormai avrete intuito che se avete intenzione di scattare ottime foto con il vostro iPhone per almeno un paio di anni vi converrebbe non installarlo mai più sul manubrio di una motocicletta, a meno che non utilizziate un diverso sistema di aggancio in grado di ridurre le sollecitazioni sull'oggetto.

