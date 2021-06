Apple assume ex dirigente BMW e Canoo: l'auto elettrica della Mela si avvicina

Sono parecchi mesi ormai che le voci di corridoio intorno ad una possibile auto elettrica Apple a guida autonoma non fanno che susseguirsi suggerendo prima un possibile fornitore di batterie, poi una collaborazione con un marchio automotive storico.

Stavolta a stuzzicare l'immaginario di molti appassionati è un'assunzione probabilmente significativa: la compagnia di Cupertino ha appena portato sotto la propria ala Ulrich Kranz, un ex dirigente BMW e CEO e cofondatore di Canoo, un'azienda specializzata nello sviluppo di veicoli senza conducente. Stando a quanto appena ripotato da Bloomberg, Kranz andrà a lavorare sul un grande progetto del colosso tecnologico collaborando a stretto contatto con Doug Field, a sua volta ex dirigente in Tesla: il nome in codice dell'ambizioso programma è Project Titan.

Kranz aveva lasciato Canoo nel corso del mese di aprile, ed Apple non ha perso tempo assumendolo dopo poche settimane. Per il momento non sappiamo esattamente cosa sarà chiamato a fare, ma è possibile che questa mossa sottintenda la seria volontà di portare alla luce un veicolo elettrico senza conducente dal livello tecnologico elevatissimo.

In tal senso l'esperienza di Kranz sarebbe alquanto importante. Ricordiamo a chi non dovesse saperlo che in passato ha lavorato sullo sviluppo delle i3 e i8 ibride per BMW, sulla avveniristica navicella Canoo sprovvista di volante e sul peculiare concept di Faraday Future: la FF 91.



In realtà Project Titan non è una scoperta recente, bensì si parla da tantissimi anni. Esso ebbe inizio nel 2014, ma nel 2016 il brand dovette mettere da parte ogni piano spostando piuttosto l'attenzione sul software di guida autonoma. Dallo scorso dicembre però gli indizi su un suo ritorno di fiamma si fanno sempre più insistenti, e da parte nostra speriamo di saperne di più quanto prima.



Nel frattempo c'è già chi ha provato ad immaginare la possibile estetica della vettura Apple: ecco l'interessante lavoro di un artista.