Gli Apple AirTag stanno continuando a far ritrovare auto rubate: la Mela gongola

Qualche tempo fa ci siamo domandati: con l'Apple AirTag possiamo ritrovare l'auto rubata? La risposta è decisamente affermativa, e lo confermano i numerosi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi in particolare dagli Stati Uniti.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'AirTag è un piccolo dispositivo che serve per recuperare oggetti smarriti. Solitamente lo si mette sulle chiavi, ma può essere sfruttato per gli usi più disparati, ad esempio nelle valigie e, come detto sopra, per le auto.

Collegato all'app apposita, permette di ricevere informazioni in tempo reale circa la posizione dell'oggetto smarrito, di conseguenza sta risultando molto utile per sventare i furti delle auto, una pratica purtroppo che non accenna a diminuire. In Italia i dati sono preoccupanti, e Roma è la città dove si rubano più veicoli, ma si tratta di un crimine commesso in ogni angolo della terra.

L'ultimo caso ci giunge da Seattle, dove un proprietario del SUV ha aiutato le forze dell'ordine a recuperare il suo veicolo condividendo appunto le informazioni trasmesse dall'Apple AirTag in tempo reale.

Fondamentale è fare in modo che il dispositivo non sia visibile, così facendo un eventuale malintenzionato non può individuarlo e sbarazzarsene, vanificando quindi l'aiuto prezioso dello stesso AirTag.

Il sistema è divenuto così popolare al punto che il sindaco di New York ha deciso di regalare gli stessi dispositivi ai cittadini proprio per prevenire i furti. ''Il numero crescente dei furti d'auto continua a far aumentare la criminalità nella nostra città'', ha detto a inizio mese il primo cittadino della Grande Mela, Eric Adams.

''Questo semplice dispositivo, questo semplice AirTag, nascosto in una posizione dell'auto di cui una persona non è a conoscenza, è un eccellente strumento di localizzazione. È facile da monitorare. Puoi vedere in tempo reale dove si trova il veicolo''.

L'AirTag non deve essere nascosto dove le lamiere dell'auto potrebbero schermare o disturbare il segnale Bluetooth emesso dallo stesso dispositivo, e come detto sopra, bisogna evitare di metterlo in bella vista.