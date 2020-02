Appena ritrovato un modellino di Chevrolet Camaro dal valore di 100.000€

E' veramente incredibile che un piccolo errore di confezionamento possa far lievitare in modo disarmante il valore di un prodotto. Per questo tipo di "errore" Joel Magee, soprannominato "The Toy Scout" e apparso spesso in show televisivi, ha appena ritrovato un pezzo molto raro.

Si tratta di un modellino di Chevrolet Camaro Hot Wheels in smalto bianco. Si stima possa valere più di 100.000 euro, e a renderlo più prezioso dell'oro è il fatto che non è mai stato messo in vendita. E' in effetti un prototipo per progettisti, i quali ricoprivano le macchinine di smalto bianco per controllarne le eventuali imperfezioni. Solo alcune di queste hanno raggiunto poi i negozi.

La Chevy Camaro è solo uno dei 16 modelli prodotti da Mattel nel 1968 per la collezione Hot Wheels, e si colloca tra i più ricercati in assoluto. Magee ha trovato l'esemplare di oggi tra tante altre Hot Wheels e, dopo averne parlato con un esperto, ha potuto confermarne l'unicità. Al momento si crede sia il solo mai prodotto a possedere queste caratteristiche. Magee ha commentato il ritrovamento in questo modo:"Colleziono giocattoli da sempre e questa Camaro Hot Wheels è il Santo Graal dei pezzi da collezione. Sono eccitatissimo di averlo trovato e di poterlo aggiungere alla mia sconfinata collezione. Questa macchina è estremamente rara al punto di essere l'unico esemplare prodotto." Infine ha aggiunto che originariamente fu venduto per appena 59 centesimi, e adesso vale una fortuna.

