Appena presentato un Autobus BYD a ricarica wireless: il video

In genere tutti i veicoli elettrici sono ricaricabili esclusivamente tramite presa di corrente, ma alcune eccezioni presentano un sistema di carica wireless. E' il caso dell'Autobus appena "snocciolato" da BYD, azienda automobilistica cinese, tramite un nuovo sistema fornito da Momentum Dynamics.

Voi pensereste che il tempo richiesto per riempire la batteria sia colossale in tal modo, ma dobbiamo smentirvi, perché la specializzata azienda statunitense ha dichiarato che è possibile un passaggio di potenza di circa 200 kW. Come potete vedere dal video registrato nello Stato di Washington, il funzionamento è molto semplice, basta infatti fermarsi sull'area predisposta e attendere.

La precedente sinergia tra BYD e Momentum Dynamics prevedeva un impianto di ricarica in grado di erogare soltanto 50 kW, e di situarlo nel Maryland. Solo successivamente è stato possibile svilupparlo e ottenere sistemi da 200 kW, dislocati a Chattanooga (Tennessee) e a Martha's Vineyard (Massachussets).

Allo stato attuale delle cose non è facile prevedere un eventuale successo di questo tipo di ricarica, poiché, per come stanno al momento le cose, si tratta di un modo molto facile e pratico, ma al contempo le colonnine "hardware" stanno raggiungendo tranquillamente i 250 kW di potenza. C'è anche poi da valutarne l'efficienza, i costi di installazione e tante altre variabili di natura tecnica o economica, quindo solo il tempo la darà vinta a una delle due opzioni. In ogni caso le vetture che comprendono tale tecnologia sono al momento la Nissan LEAF di prima generazione, la originale Chevrolet Volt, la BMW i3 e la Tesla Model S.

Nel nostro paese gli Autobus elettrici e a idrogeno stanno appena prendendo piede, infatti il servizio di trasporto pubblico Milanese funzionerà a breve tramite queste alimentazioni alternative. Alternativo, e quindi rinnovabile, sarà anche l'approvvigionamento di energia necessario al funzionamento, poiché a tale scopo sono stati disposti numerosi pannelli fotovoltaici.