Qualcuno ha appena pagato quasi 1 milione di euro per un posto macchina

Uno sviluppo urbano particolarmente forte può sicuramente portare a lati negativi, infatti i costi degli immobili possono crescere a livelli esponenziali, fino a raggiungere cifre assurde. E' quanto accaduto nella città asiatica di Hong Kong, dove le più folli ipotesi si sono concretizzate.

Stando a quanto riportato dal South China Morning Post un posto macchina situato nel "The Center", grattacielo-ufficio di 73 piani nel centro di Hong Kong, è stato venduto per 7,6 milioni di HK (dollari di Hong Kong), cioè circa 880.000€ ai correnti tassi di cambio. Stando a questi numeri si tratta del parcheggio più costoso al mondo, sempre secondo il South China Morning Post.

Per darvi un'idea del valore dell'immobile vi aggiungiamo qualche informazione. La proprietà misura in totale 12,5 metri quadrati, che si traducono in un costo al metro quadro di circa 70.400€. Comparando l'immobile ad uno simile di Manhattan possiamo soltanto dire che sull'isola della città di New York un acquisto simile avrebbe richiesto "solamente" 17.000€ per metro quadro.

880.000€ sono equiparabili al costo di tre appartamenti di medie dimensioni ad Hong Kong, i quali non sono affatto economici, visto che il loro prezzo è tra i più alti al mondo da ben nove anni. L'ormai ex proprietario del parcheggio, Johnny Cheung Shun-yee, si è rifiutato di rivelare l'identità dell'acquirente, menzionando però che si trattasse soltanto dell'ultimo dei suoi quattro posti macchina ad esser ceduti a qualcuno che possiede uffici al The Center.

Per restare in tema di esborsi stellari, provate a dare un'occhiata al prezzo di questa Lamborghini Veneno e di questa McLaren F1 LM-Specification restaurata, rimarrete sbalorditi.