Qualcuno ha appena abbandonato una povera Porsche 911 GT2 RS

Ultimamente pare che l'abbandono di ottime auto sia diventato un fenomeno piuttosto comune. Di recente è stata infatti ritrovata una Ferrari F12 Berlinetta con soli 400 km percorsi, oppure una rarissima GM EV1, una delle prime EV moderne mai sviluppate. Adesso però vi parleremo di un esemplare di Porsche 911 GT2 RS.

Quest'ultima è stata appena riscoperta in Cile, un Paese nel quale è certamente più difficile assistere ad eventi simili. Le fotografie che troverete in calce sono state scattate dall'utente Instagram camil0uzii, che ha immortalato uno dei soli 1.000 esemplari prodotti in questa specifica variante, e cioè con pacchetto di riduzione del peso Weissach.

Considerando i danni alla carrozzeria, l'ex proprietario deve aver valutato male l'approccio di una curva, sottostimando magari i 691 cavalli di potenza della supercar. Ipotizziamo che l'impatto abbia coinvolto un marciapiede e in seguito un guardrail o un muretto, il che spiegherebbe in parte gli enormi danni riportati alla sospensione anteriore destra e le ammaccature che proseguono verso il posteriore.

Data la totale assenza di ulteriori informazioni non siamo in grado di dare speranza agli appassionati, e quindi di affermare che si tratti di una 911 assolutamente ripristinabile. Non è da escludere infatti la presenza di una lesione al telaio, che renderebbe la vettura completamente inutile. Quello che è sicuro è comunque l'esorbitante costo di un'operazione di restauro, anche se sappiamo che in molti sarebbero disposti a sporcarsi le mani per un tale gioiello.



