Appassionato trasforma una vecchia Porsche Boxster in una F1 degli anni '60

Un grande appassionato di automobili ha preso una vecchia Porsche Boxster in condizioni da autodemolizione e l'ha trasformata in una vettura da Formula 1 fatta in casa. L'autore della particolare e ingegnosa opera risponde al nome di Wesley Kagan.

Il suo scopo era fin dall'inizio quello di tenere per sé una monoposto F1 non troppo dissimile alla fenomenale Lotus 49 che il grande campione Jim Clark ha portato più volte alla vittoria di un Gran Premio. Clark difatti ci vinse la sua prima gara, e a bordo di essa ha trovato pure l'ultimo trionfo della sua carriera, nel 1968. Però, mentre queste vetture classiche sono pezzi da collezione che valgono cifre a sei zeri, la replica realizzata da Kagan è costata pochissimo.

Per realizzare il suo sogno infatti, Kagan ha avuto bisogno di una vecchia Porsche Boxster in pessime condizioni da utilizzare come base. Nel video in alto spiega i vari processi di costruzione e la lunga ricerca per trovare l'auto più economica dalla quale partire. Alla fine per la Boxster scassata ha speso appena 2.500 dollari, e il motore che montava erogava ancora una quantità sufficiente di cavalli per un operazione di questo tipo.

Dalla Porsche ha preso motore, trasmissione, scatola dello sterzo e tanti altri elementi, mentre il telaio l'ha fabbricato con le sue stesse mani attraverso un tubolare metallico. Ci è voluto tantissimo lavoro e un bel po' di pazienza, ma alla fine la sua monoposto ha preso forma con un peso inferiore ai 500 chilogrammi e una potenza di circa 300 cavalli. L'aspetto generale pare quello di una Ariel Atom e, visto il rapporto tra potenza e peso, probabilmente si guida anche alla stessa maniera.

Adesso i lavori sono terminati, ma non sappiamo se Kegan ha avuto il via libera per poter guidare il veicolo ovunque voglia ma in ogni caso, un plauso è dovuto.