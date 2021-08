Un appassionato di Lego ha costruito l'Hummer EV in scala: ha pure l'assetto regolabile!

I mattoncini Lego hanno accompagnato la crescita di intere generazioni, dai set più semplici a quelli via via più complessi. Ovviamente con la propria collezione di pezzi si può uscire dalla zona di comfort delle istruzioni e partire con l’immaginazione per creare i propri progetti. Ed è così che è nato questo GMC Hummer EV.

L’Hummer elettrico non è ancora uscito, ma ha già fatto parlare tanto di sé con i suoi avvistamenti, e si è già ritagliato una buona fetta di estimatori. Tra questi c’è anche technic-AI, un utente di Lego Ideas che ha voluto riprodurre il SUV in scala, con alcune chicche degne di un Lego Technic ufficiale.

Il pezzo unico che vedete nelle immagini e nei video è in scala 1:10 ed è stato costruito con più di 2400 pezzi. Inoltre è perfettamente funzionante, e oltre ai fanali a LED il nostro creatore ha installato anche un assetto regolabile su 3 posizioni e quattro ruote sterzanti che permettono all’auto di muoversi come un granchio, proprio come il mezzo reale.

Esteticamente il risultato è altrettanto ottimo e per assurdo mette in mostra una somiglianza incredibile col mezzo reale, che spesso non vediamo in altri kit di montaggio ufficiali – guardate ad esempio la McLaren Senna GTR o il Ford F-150 Raptor in uscita il prossimo ottobre.

Sulla pagina di Lego Ideas dedicata a questo progetto potete vedere ulteriori immagini e dettagli sulla nascita di questo progetto, che se riceverà buoni riscontri da parte della community, potrebbe anche arrivare in forma ufficiale per tutti gli amanti di Lego Technic. Voi lo aggiungereste alla vostra collezione?