Appassionato auto storiche vince causa milionaria contro officina: risarcimento record

L'imprenditore e appassionato di auto classiche Bill Oesterle, ha vinto una causa milionaria contro l'officina dell'Iowa Healey Werks Corp, specializzata nel restauro di bolidi d'epoca. Il tutto ha inizio nel 2010 quando Oesterle e il restauratore Craig Hillinger si conobbero.

Da quell'anno iniziò un sodalizio che vide Bill Oesterle coinvolto in numerosi progetti di acquisto e restauro di auto, in cambio di centinaia di migliaia di dollari. La causa era stata archiviata nel 2020, ma in seguito a ulteriori indagini è stata riaperta e ha visto lo stesso appassionato d'auto uscire vincitore. Proprio dodici anni fa Oesterle acquistò una Maserati Ghibli (ricordiamo fra l'altro che l'attuale Maserati Ghibli nel 2024 andrà in pensione) in cambio di 16.000 dollari, per poi inviarla presso la Healy Werks Corp per una messa a punto.

Hillinger avrebbe detto all'appassionato che il lavoro sarebbe stato completato nel giro di un paio di anni e che gli sarebbe costato circa 200.000 dollari, ma in realtà dopo quattro anni il progetto non era ancora stato portato a termine nonostante un sacco di soldi sborsati da Oesterle (si parla di un milioncino). Sempre nelle denuncia viene citato un altro caso in cui Hillinger convinse l'imprenditore ad acquistare assieme una Austin-Healey 100M, un modello d'auto classica uscita dalla fabbrica e che necessitava di un assemblaggio.

Per quel progetto Oesterle investì altri 50.000 dollari, ma quando l'auto sportiva giunse presso l'officina si scoprì che "la 100M non era una 100M di fabbrica come aveva promesso Hillinger", così come si legge sulla causa. Osterle, al termine della sentenza, ha fatto sapere attraverso una nota: "Voglio che gli altri nella comunità delle auto d'epoca siano consapevoli di questa situazione". Il giudice del tribunale distrettuale dell'Iowa James N. Daane ha stabilito che la Healey Werks Corp ha frodato Oesterle violando la legge sul commercio dei servizi automobilistici dell'Iowa.

Tenendo conto che l'appassionato ha subito danni per 2,4 milioni di dollari, il risarcimento è stato triplicato così come da legge, di conseguenza la Healey Werks, alla luce anche delle spese del tribunale, dovrà sborsare ben 7,2 milioni di dollari. Una notizia sicuramente curiosa, quanto quella di un signore americano che ha trovato ben 50 auto storiche in un fienile dall'inestimabile valore.