Gli appassionati vogliono una e-bike Tesla: sono anche pronti a pagarla cara

Dopo le auto, i pannelli solari e le batterie di accumulo, Tesla dovrebbe creare anche una e-bike? Secondo il pubblico americano assolutamente si: la gente sarebbe pronta a sborsare più della media pur di avere una e-bike Tesla.

Sono anni che utenti e investitori chiedono a Elon Musk di portare il marchio Tesla anche in altri settori, pensiamo a e-bike, moto e scooter elettrici. Purtroppo il CEO ha chiuso qualsiasi porta sull’evenienza di vedere una moto Tesla arrivare sul mercato, pensa infatti che siano veicoli troppo pericolosi. Una e-bike però sarebbe tutt’altra cosa, persino Elon Musk in persona ha detto tempo fa che “Tesla potrebbe sviluppare una bicicletta elettrica”.

Ebbene eBikes.org ha svolto un’interessante ricerca di mercato e ha scoperto che sono davvero parecchi gli utenti interessati a una bici elettrica a marchio Tesla. Addirittura Tesla risulta come il marchio più desiderato dagli utenti maschili, al pari di Tiffany & Co. in ambito femminile. Per avere una e-bike firmata Elon Musk gli appassionati sarebbero disposti anche a pagare di più della media, come dimostra l’immagine che trovate in basso: la gente arriverebbe anche a 2.254 dollari. Certo bisogna dire che il pubblico vorrebbe tanto anche una e-bike a marchio Amazon, anzi è la più attesa del momento, anche se la gente non la pagherebbe più di 1.744 dollari.

Sarebbe molto interessante vedere una e-bike a marchio Tesla, nel frattempo potete sceglierne una Ducati, Porsche (proviamo le e-bike Porsche nella natura selvaggia) oppure Audi.