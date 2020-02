Appassionati di LEGO e di auto? Potete costruire la vostra F8 Tributo per pochi euro

La Ferrari F8 Tributo è una supercar straordinaria, ma ovviamente è fuori dalla portata della maggior parte delle persone. Per circa 20 euro però potete portarvi a casa una sua eccellente riproduzione: il modellino in mattoncini Lego Speed Champions della F8 Tributo.

E' composto di 275 pezzi individuali, misura quattro centimetri in altezza, quasi quindici centimetri in lunghezza circa otto centimetri in larghezza. Sul sito ufficiale LEGO ci tengono inoltre a precisare la dimensione maggiorata dei modelli Speed Champions nel 2020, e quindi una migliore accuratezza nei confronti delle vetture originali.

A ogni modo la F8 Tributo ha fatto il suo debutto ormai quasi un anno fa al Salone di Ginevra, e deriva dalla piattaforma della precedente 488 GTB. Anche il motore è quasi identico, ma in questo caso il V8 da 3,9 litri produce 710 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia, circa gli stessi numeri portati sul tracciato dalla 488 Pista.

Secondo ferrari questa loro ultima V8 a motore centrale è capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, di raggiungere i 200 km/h in 7,8 secondi e di arrivare ad una velocità massima di 340 km/h. Per portarvela a casa dovrete sborsare una cifra d'accesso di 233.930 euro. Sono parecchi soldi, ma se ve la potete permettere si tratta di sicuro di denaro ben speso. Per tutti gli altri è disponibile il fantastico modellino LEGO che potete ammirare nella galleria di immagini in fondo alla pagina.

A proposito di LEGO, la società danese ha da poco rilasciato un teaser sulla sua prima riproduzione in scala di una Lamborghini, di che esemplare si parla? Infine vi rimandiamo alla replica della Bugatti Chiron composta da milioni di mattoncini Lego Technic che si lascia anche guidare.