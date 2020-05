Appassionati di caffè e Porsche? Ecco un sei cilindri che fa al caso vostro

Il motore Porsche a sei cilindri in linea ha fatto la storia e continua a farla, ma in questo caso è stato abbinato ad una comune abitudine mattutina. Una compagnia del Sud Africa chiamata Super Veloce ha infatti disegnato una macchina da caffè espresso ispirata al design del propulsore Porsche, e l'ha chiamata Espresso Veloce RS Black Edition.

Per specificare meglio il design deriva direttamente dalla Porsche 911 della generazione 993, ed è stato reso, per motivi commerciali, molto più scuro e "aggressivo" rispetto a quello originale. Oltretutto è stato costruito in acciaio inossidabile, in lega di alluminio, in titanio e persino in fibra di carbonio, come spiegato dalla società sul proprio blog tramite un post.

Misura 38 centimetri di lunghezza, 42 di larghezza e 34 di altezza per un peso di 21,3 chilogrammi. Sì, pesa tanto, ma considerando i materiali usati è piuttosto comprensibile. Siamo sicuri non riesca a erogare i cavalli dei quali è capace il motore vero e proprio, ma potrebbe risultare essere un sogno per chiunque sia appassionato di motori e voglia al contempo aprire un bar a tema.

La società sudafricana è stata fondata nel 2013 da Paolo Mastrogiuseppe, ingegnere e designer di origini italiane il quale ha lavorato con suo padre e suo fratello minore in un'officina a macchine di precisione per componenti automobilistiche, minerarie e da scavo in Sud Africa. "Gli italiani sono famosi per l'ottimo caffè, che è parte della loro ricca cultura." Queste sono state le parole di Sunel van der Linde, responsabile della comunicazione della compagnia, e riferite ai ragazzi di Autoblog tramite email.

Di queste macchine da espresso verranno prodotti soltanto 993 esemplari, i quali costeranno 10.200 euro l'uno e funzioneranno tramite gli standard a 110 e a 120 volt o anche a 220 o 240 volt.