Sono apparsi in rete i nomi delle prossime due Lotus: ovviamente iniziano con la lettera E

Lo scorso anno Lotus ha annunciato la sua svolta elettrica e il debutto di un totale di quattro veicoli full electric che si sarebbero affiancati all’hypercar EV Evija e all’Emira, l’ultima sportiva del brand a montare un motore termico. Dopo il primo SUV della casa, ora potremmo conoscere il nome di altri due modelli in arrivo.

I nomi in codici di questi quattro modelli erano Type 132, 133, 134 e 135. Il modello Type 132 si è poi trasformato nella Lotus Eletre presentata di recente, ma adesso sono stati registrati nuovi nomi in Cina che suggeriscono il nome di altri due modelli in arrivo, che ovviamente non potevano che iniziare con la lettera ‘E’ come da tradizione.

Secondo i piani della casa di Hethel, dopo la Eletre dovrebbe arrivare prima una sportiva a 4 posti, e poi un SUV ancor più grande e lussuoso di quello appena presentato, mentre il quarto modello dovrebbe essere una sportiva compatta che avrà anche una “sorella” marchiata Alpine.

Ebbene, grazie ad un utente di Rivian Owners Forum, scopriamo che Lotus ha quindi registrato due ipotetici nomi, uno nel mese di gennaio e uno a febbraio. Il primo sarebbe ‘Etude’, un nome che nel 1987 veniva affiancato a diversi modelli Mazda, ma non più utilizzato e probabilmente privo di marchio registrato al momento.

Il secondo nome è invece ‘Envya’, e di primo acchito ci sembra più adatto ad un eventuale modello sportivo piuttosto che ad un SUV, ma ovviamente è ancora troppo presto per saperlo, e soprattutto non è detto che questi diventino i nomi ufficiali dei prossimi modelli. Al momento sappiamo solo che i nomi registrati serviranno per essere utilizzati sulle auto e altri accessori legati all’automobilismo.