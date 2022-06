Apparsa in rete una foto che rivela il lato B della BMW M2: è questo il look definitivo?

Al prossimo Festival of Speed di Goodwood BMW presenterà la nuova M3 Touring, ma chissà se sfrutterà il palcoscenico dell’evento per svelare finalmente anche la tanto attesa M2. L’auto è ormai pronta e prossima all’uscita e in rete è apparsa un’immagine leak che mostra il retrotreno della M2 senza veli.

Ormai l’abbiamo vista in tutte le salse e soprattutto tra i cordoli del Nurburgring per essere testata a dovere, senza dimenticare l’avvistamento della curiosa versione ancor più hardcore della nuova M2, che grazie ai componenti della Divisione M potrebbe sfoggiare quattro tubi di scarico centrali e un alettone ben più pronunciato.

Per adesso però, concentriamoci sul modello “base” che dovrebbe arrivare a breve e che sembra a tutti gli effetti quello che vediamo sul profilo Instagram di wilcoblok, che ha postato uno scatto “rubato” la cui fonte sarebbe un altro utente IG fan del marchio bavarese, noto come bmw_m_collector.

Da quello che possiamo vedere, sembra di essere al cospetto di uno dei modelli pronti per la produzione, e notiamo un paraurti dalle linee più spigolose rispetto alla Serie 2 normale, dotato poi di un diffusore centrale dal quale fuoriesce un doppio scarico a due uscite. Invece il design dei cerchi rispecchia quello già visto sul muletto avvistato più volte nel corso di questi mesi.

Difficile dire se la vedremo finalmente a Goodwood, ma in ogni caso l’uscita sembra dietro l’angolo, e non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli e i suoi numeri.