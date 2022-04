Appaiono in rete le prime immagini della nuova Porsche 911 Sport Classic 2023

Da qualche tempo sappiamo che Porsche è al lavoro su un nuovo esemplare di 911 Sport Classic, il modello che rende onore alla leggendaria 911 Carrera RS 2.7 del 1973. È stata avvistata più volte tra i cordoli del Nurburgring e poche ore fa Porsche stessa ha fatto intendere un suo arrivo, e poco dopo sono apparse alcune immagini rubate in rete.

La story pubblicata sul profilo Instagram di Porsche mostrava la 911 Sport Classic nel 2009, nella sua tinta caratteristica, chiamata Sport Classic Grey, invitandoci a “stare sintonizzati” per imminenti annunci futuri sul modello, ma a distanza di poche ora, in rete sono apparse delle immagini “rubate” che mostrano quello che sembra essere a tutti gli effetti il look finale della nuova Sport Classic, quando farà il suo debutto sul mercato.

In particolare c’è un’immagine che inquadra il retrotreno dell’auto dove possiamo notare l’iconica colorazione grigia, l’alettone a coda d’anatra e la denominazione del modello tinta in oro. Il post originale dell’account che ha pubblicato per primo le immagini è stato cancellato, ma qui sotto potete comunque vedere alcune delle immagini in questione. Chiaramente come spesso accade in queste situazioni, consigliamo di prendere il tutto con le pinze, anche se in questo caso è difficile pensare che questi scatti non rappresentino la realtà.

A parte questo, parlando del modello, si pensa che possa arrivare nel 2023 per festeggiare il 50° anniversario della Carrera RS del 1973, e si pensa che dovrebbe basarsi sulla Carrera GTS (guardate la Porsche 911 GTS alle prese con una Carrera del '79 motorizzata Tesla), equipaggiata quindi col flat-six turbo da 3.0 litri che in questa declinazione offre 480 CV e 569 Nm di coppia, scaricati a terra sulle sole ruote posteriori tramite una trasmissione con cambio manuale.