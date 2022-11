L'app di Zoom arriva sulle Tesla: le riunioni si faranno anche in auto

Se siete tra le persone che passano in call la maggior parte della vostra giornata, questa notizia potrà rivelarsi molto utile, infatti Zoom, la celebre piattaforma per creare meeting, ha annunciato l’arrivo della sua applicazione sulle vetture di Tesla.

Grazie a un accordo intrapreso tra Zoom e l'azienda di Elon Musk, l’applicazione sfrutterà interamente l’hardware della vettura andando a utilizzare la videocamera montata nello specchietto centrale per farci apparire nelle nostre riunioni. La scelta di questa videocamera non è lasciata al caso, in questo modo si potranno evitare inquadrature dal basso che mostrano più il nostro naso che il nostro viso.



Per ragioni di sicurezza l’applicazione non sarà utilizzabile mentre il veicolo è in movimento, per evitare distrazioni da parte del conducente. Inoltre, l’app installata nello smartphone incoraggerà gli utenti a passare all’applicazione di Tesla per continuare le chiamate (questo, comunque, solo se il veicolo è parcheggiato), cercando di limitare l’uso di Zoom da smartphone durante la guida, un fenomeno che purtroppo è in crescita.



Dunque la prossima volta che saremo costretti ad aspettare mentre si ricarica la vettura potremo rimanere in contatto coi colleghi di lavoro direttamente da essa, senza alcun bisogno di PC o smartphone. Zoom è solo l’ultima app che si aggiunge all’infotainment della vettura di Elon Musk, infatti troviamo già Netflix, Spotify, Disney+ e YouTube, solo per citarne alcune.



A proposito di Tesla: ricordiamo che Elon Musk ha appena aperto i Supercharger italiani a tutti.