L'app Tesla si aggiorna e suggerisce l'arrivo di nuove funzionalità

Tesla è diventato un brand estremamente famoso nel mondo automobilistico per molteplici ragioni, quindi non soltanto per il fatto che i suoi modelli siano completamente elettrici. Sin dall'inizio la compagnia di Elon Musk è riuscita volontariamente a distinguersi con grande efficacia.

L'estetica pulita e minimale, l'elevatissimo livello tecnologico, il sistema di vendita e marketing, e le eccellenti performance di ogni versione commercializzata (specialmente la incredibile accelerazione della Model S Plaid) sono certamente elementi di fondamentale importanza in tal senso, ma da citare sono anche i frequenti aggiornamenti over-the-air, che per alcuni anni sono arrivati esclusivamente sulle vetture della casa di Palo Alto.

A ogni modo ci ritroviamo a parlare di questa caratteristica perché l'ultimo aggiornamento dell'app ufficiale Tesla per iOS va a suggerire l'imminente approdo di numerose nuove funzionalità o miglioramenti relativi a feature già esistenti. Tra questi spicca senza dubbio la possibilità di poter osservare le riprese da tutte le telecamere di bordo, compreso lo streaming in tempo reale della dashcam.



Proseguendo ci imbattiamo in un forte ritocco del sistema Boombox che, secondo gli osservatori di Teslascope, permetterà di parlare al proprio veicolo utilizzando il proprio smartphone e di proiettare la voce al di fuori della Tesla attraverso altoparlanti appositi, come fosse un megafono. Ovviamente le vetture elettriche californiane possiedono già l'hardware necessario: il PWS (Pedestrian Warning System) è di serie da parecchi anni.



E' molto probabile che nuovi leak andranno ad alimentare le informazioni sui prossimi update, ma da parte nostra non mancheremo di informarvi nel caso in cui dovessero arrivare notizie succulente. Nell'attesa ci avviamo a chiudere rimandandovi ad una particolare situazione relativa a un modello in sviluppo presso le fucine creative del marchio: sono sparite le informazioni sul Tesla Cybertruck dal sito ufficiale, quindi le possibilità sono principalmente due: Tesla sta modificando il sito in quanto ci stiamo davvero avvicinando alla sua commercializzazione, oppure sono state ritoccate caratteristiche importanti come il prezzo o le prestazioni?