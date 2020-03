L'app per smartphone di Tesla si aggiorna per l'arrivo della Model Y

Le prime Tesla Model Y prodotte stanno finalmente per arrivare nelle mani dei relativi clienti, che attendono l'auto da circa un anno - e sarebbe dovuta andar molto peggio, con consegne a fine 2020. La società di Elon Musk si sta preparando aggiornando la sua app per smartphone.

Per dare il benvenuto alla quarta auto passeggeri della sua flotta, Tesla ha rilasciato un aggiornamento dell'app per smartphone, arrivata così alla versione 3.10.4. Secondo il log ufficiale, l'update porterebbe con se solo alcuni miglioramenti e qualche problema risolto, qualcuno però ha scovato nelle pieghe del codice anche degli asset 3D riguardanti la Tesla Model Y - segno inequivocabile che la società è ormai pronta ad accogliere il suo crossover sul mercato.

L'applicazione infatti mostra sempre il tipo di auto nella sua homepage, inoltre dev'essere perfettamente in grado di dialogare con la vettura per ogni evenienza. Sappiamo come l'app Tesla per smartphone sia centrale per l'esperienza utente a 360 gradi, addirittura funziona come chiave per aprire/chiudere l'auto e metterla in moto. Ricordiamo che le prime consegne negli USA sono previste fra il 15 marzo e il 30 marzo, con i primi fortunati clienti che hanno già ricevuto le mail utili a creare il loro appuntamento di ritiro.