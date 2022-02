Una nuova app Porsche digitalizza le strade reali e le porta nei simulatori

Avete sempre sognato di poter guidare strade che conoscete bene, che magari percorrete tutti i giorni, all'interno di un simulatore? Beh presto sarà possibile grazie a un nuovo progetto Porsche.

Il marchio luxury di Stoccarda sta lavorando a un'applicazione capace di digitalizzare le vostre strade preferite. Il progetto si chiama Virtual Roads e mette in campo non poca tecnologia. L'idea è di "scansionare" le strade di vostra preferenza tramite un'app per smartphone, con il software che poi converte tutto in digitale. Una volta terminato il processo, potete guidare lungo i vostri percorsi preferiti su simulatore.



Le tecnologie attuali di scansione stradale utilizzano laser e scanner e richiedono moltissimo tempo per ottenere dei risultati, parliamo di mesi se non anni, se includiamo anche lo sviluppo del videogioco finale. Porsche vuole snellire e velocizzare il processo grazie a un nuovo software sviluppato in collaborazione con Way Ahead Technologies, una tecnologia che sfrutta la potenza dell'Intelligenza Artificiale per scansionare la strada e i dettagli che la circondano - come alberi e barriere. Il tutto viene poi tradotto in un ambiente digitale in 3D.



Secondo Way Ahead Technologies, l'attuale versione del programma può digitalizzare fino a 8 km di strade in meno di un'ora. Ovviamente questo tempo dipende anche dalla complessità della strada, inoltre le altre vetture non vengono prese in considerazione dal software, sul fronte della privacy dunque non c'è alcun problema. Secondo Porsche, i tracciati ottenuti sono compatibili con i migliori simulatori del momento, Assetto Corsa incluso, speriamo di avere presto una lista di compatibilità. A tal proposito vi ricordiamo che Assetto Corsa 2 potrebbe arrivare nel 2024. Parlando di simulatori invece, magari Porsche vorrà farci provare l'app per la digitalizzazione su uno dei suoi simulatori del Porsche Experience Center Franciacorta.