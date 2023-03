L'app mobile Tesla si aggiorna: ecco le novità introdotte con l'update 4.19

I clienti Tesla sanno quanto sia importante la app del marchio sul loro smartphone, dal momento che permette di accedere a features e dati utilissimi al proprietario, a partire dalla semplice apertura e chiusura delle portiere, fino alla regolazione del clima o il controllo della ricarica da remoto, ma con l’update 4.19 si aggiungono altre novità.

Il nuovo aggiornamento della Tesla App permette di avere un controllo più dettagliato del battery pack della propria batteria, ma aggiunge anche la nuova modalità “Drive On Sunshine” e una nuova sezione per gli abbonamenti di ricarica di terze parti (scoprite quanto costa caricare un'auto di terze parti ad un Tesla Supercharger), ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda il primo punto, l’update 4.19 introduce nuovi dati riferiti al pacco batterie, come l’indicatore che suggerisce quando il riscaldatore della batteria del mezzo è stato attivato, a cui si aggiunge anche una voce che mostra quanta carica si perde durante i periodi caratterizzati dal clima rigido così da permettere un calcolo dell’autonomia e delle percorrenze migliorato.

Quanto alla modalità “Drive On Sunshine”, questa permette ai clienti proprietari di pannelli solari di poter caricare la propria auto con l’energia auto-prodotta, che così facendo potranno risparmiare sul costo della ricarica (a proposito, Enel X ha alzato notevolmente i prezzi per la ricarica pubblica), anche se va specificato che questa feature non sarà disponibile in tutti i mercati fin da subito.