L'app Fastned si aggiorna con oltre 400.000 punti di ricarica

Tralasciando il numero di colonnine funzionanti in Italia, ancora non del tutto sufficiente per uno switch di massa, bisogna dire che sul fronte delle app di ricarica c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Da oggi ne aggiungiamo un’altra: Fastned, che con il nuovo aggiornamento permette di trovare oltre 150.000 stazioni di ricarica in tutta Europa.

Giusto lo scorso mese di ottobre 2023 vi abbiamo parlato dell’arrivo dell’app Electroverse, per ricaricare con la rete legata a Octopus Energy, che vi permette anche di avere una tessera RFID totalmente gratuita. Oggi, come anticipato sopra, vogliamo parlare del nuovo aggiornamento dell’app Fastned, la società di ricarica rapida presente attualmente in 8 Paesi europei con le proprie stazioni Fast Charge.

Nel 2023 l’azienda è entrata ufficialmente nel mercato italiano, annunciando la costruzione di una grande stazione di ricarica lungo l’autostrada A4, in prossimità del casello di Brescia Est. Le stazioni Fastned si fanno riconoscere immediatamente per via del loro inconfondibile tetto giallo, vantano inoltre il 99% di affidabilità, siamo insomma ai livelli dei Tesla Supercharger (quanto sono affidabili le colonnine di ricarica? Si salva solo Tesla).

Utilizzando l’app Fastned potete visualizzare non solo le iconiche stazioni del marchio (ancora non funzionanti in Italia) ma anche quelle di altri operatori. Dall’Italia infatti è possibile accedere a oltre 150.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, il che si traduce in circa 400.000 stalli di ricarica. L’app infatti copre ora 50 Paesi e, secondo quanto dichiarato da Fastned, il recente update non è nato in uno sterile ufficio, al contrario è stato sviluppato seguendo i consigli degli utenti, grazie ai quali è stato aggiunto il supporto per Apple CarPlay e Android Auto, le colonnine di terze parti, sono stati migliorati i filtri per la visualizzazione delle migliori stazioni di ricarica rapida.

L’app Fastned, come potete immaginare, è disponibile sull’Apple App Store e e sul Google Play Store.