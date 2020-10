Questa app indica il guasto dell'auto tramite il suono

Quando verso la fine degli anni '80 ha fatto capolino la diagnostica di bordo (OBD), questa è risultata essere vera e propria manna dal cielo grazie all'elettronica che ne ha concesso l'utilizzo. Da allora questo sistema si è assolutamente evoluto diventando sempre più preciso e affidabile, e allo stato attuale delle cose può anche lavorare in modo wireless.

Skoda però, che ricordiamo fa parte del Gruppo Volkswagen, ha deciso di semplificare ulteriormente le operazioni di manutenzione grazie ad una app per smartphone, la quale sfrutta l'intelligenza artificiale e i microfoni del dispositivo portatile per catturare l'audio derivante del motore e individuare con precisione un eventuale guasto.

Tale "Sound Analyser" è compatibile con una vasta gamma di smartphone e tablet, e converte la registrazione del suono di un motore acceso in uno spettrogramma, il quale viene a sua volta comparato con altre registrazioni di vetture in funzione per capire evidenziare o meno un malfunzionamento. Ovviamente il sistema agisce in base al modello specifico preso in analisi e al "profilo di utilizzo dell'esemplare", cosicché l'app possa indicare all'automobilista in difficoltà l'elemento sul quale intervenire, che si tratti del compressore dell'aria condizionata, del servosterzo, del cambio o di qualunque altro componente.

Skoda afferma che la tecnologia è già in fase di test presso 245 concessionarie localizzate in 14 Paesi differenti dal giugno del 2019, e al momento detiene una percentuale di successo superiore al 90 percento. Oltretutto, parlando di un sistema basato sull'intelligenza artificiale, la percentuale è destinata ad aumentare col tempo.

L'unica pecca è che, per la scarsità di campioni da analizzare, non potrete utilizzare l'applicazione su una vettura costruita alcuni decenni addietro. Insomma, se in garage avete una vecchia Alfa Romeo degli anni '70, difficilmente riuscirete a capire cosa abbia che non va. Per le autovetture moderne invece, aspettatevi che la funzionalità non faccia altro che migliorare di anno in anno.



