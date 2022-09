Apollo Project Evo impressiona sulle strade della Croazia: che sound quel V12!

Il raduno Supercars Owners Circle tenutosi in Croazia è diventato famoso per la Pagani Zonda HP Barchetta finita in pezzi tra le strade croate, ma incidenti a parte, all’evento erano presenti veicoli di altissima caratura, tra i quali una Apollo Project Evo arancione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Già l’Apollo Intensa Emozione è un’auto che toglie il fiato, ma questa sua versione ancor più estrema sembra uscita da un film di fantascienza. Il suo design è estremo in ogni centimetro dove possiate posare gli occhi, ma è anche funzionale, dal momento che adotta un’aerodinamica attiva che migliora ulteriormente quella già raffinata della Intensa Emozione che genera 1350 kg di downforce, ossia 100 kg in più rispetto al peso della vettura stessa.

Il retrotreno poi è pura arte moderna, con i tre scarichi minacciosi che fuoriescono dal centro della vettura e attorniati da sei pinne che culminano con i LED luminosi che fungono da gruppi ottici posteriori, mentre le enormi gomme restano a vista, come se fosse una moto. A coronare tutto questo ben di dio c’è il sound proveniente dal suo motore V12 da 6.3 litri che dovrebbe essere lo stesso della Intensa Emozione (Apollo non ha mai dichiarato ufficialmente l’origine dell’unità della Project Evo), e quindi accreditato di 780 CV e 759 Nm di coppia, quanto basta per lanciarla da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e continuando la sua corsa fino ai 333 km/h.

Un messo incredibile e raro, di cui possiamo godere grazie al video pubblicato da Automotive Mike. Dunque alzate il volume e avviate il filmato.