Apollo G2J è il primo prototipo elettrico del brand: dimenticate la Intensa Emozione

Quando si parla del marchio Apollo si pensa subito ai suoi modelli mozzafiato con prestazioni, sound e un look da pelle d’oca, ma in un periodo di cambiamenti nel campo della mobilità sarebbe poco furbo non badare al futuro, e infatti da due anni Apollo Future Mobility Group sta lavorando in gran segreto sul prototipo G2J, la prima EV del brand.

Dimenticate dunque il sound “spacca timpani” dell’Apollo Intensa Emozione, così come il suo look degno di una nave spaziale, ma ciò nonostante il prototipo G2J non passa inosservato nell’ambito dei veicoli elettrici, grazie ad un design affusolato ma ben diverso da quanto offerto solitamente dai marchi più blasonati.

Guardando il frontale della vettura infatti non si può non notare le ampie aperture presenti ai lati del paraurti, così come non passano inosservate le ampie prese d’aria sulla fiancata e quelle che spuntano subito alle spalle del lunotto. A prima vista sembra che tutte queste aperture siano lì per raffreddare i bollenti spiriti di un 12 cilindri come ci ha abituati il brand, e invece no.

Sfortunatamente la casa non ha fornito alcun dettaglio riguardo al powertrain che l’alimenta, quindi è impossibile ipotizzare cosa si nasconda sotto alla carrozzeria, ma visto il pedigree dei mezzi Apollo, vogliamo immaginare che possa garantire prestazioni fuori dal comune.

Ci sono comunque altri elementi in grado di attirare l’attenzione, come le camere che rimpiazzano i normali specchietti, le portiere con apertura ad ali di farfalla, un interno che sfoggia fibra di carbonio e Alcantara a profusione e tantissimi display (l’ex designer di Apple spera in un ritorno dei tasti al posto degli schermi).

La G2J diventerà dunque realtà? Probabilmente no, ma piuttosto si tratta di uno studio volto a prepararsi al futuro, e più nello specifico si concentra sull’utilizzo di materiali ricercati per contenere i pesi.