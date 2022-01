Aperti gli ordini del Range Rover 2022 PHEV con 113 km di autonomia: c'è anche l'SV

Ottime notizie in casa Land Rover: è finalmente possibile prenotare il nuovo Range Rover 2022 in versione SV e Plug-in Hybrid Extended Range, con ben 113 km di autonomia elettrica.

La famiglia Range Rover dà così il via agli ordini per i modelli Plug-in Hybrid, con i nuovi Extended-Range che promettono emissioni di CO2 a partire da 18 g/km unendo efficienza e prestazioni. Ricordiamo infatti che il nuovo Range Rover Plug-in Hybrid Extended Range è mosso da un potente motore 6 cilindri da 3.0 litri, capace di erogare 440 CV e 620 Nm di coppia in versione P440e. Con la variante P510e si arriva addirittura a 510 CV e 700 Nm.

Se l'autonomia WLTP stimata è di 113 km, nel mondo reale si dovrebbe in ogni caso arrivare a 88 km in modalità EV, dunque un'autonomia bel al di sopra della media del mercato Plug-in Hybrid. Per chi invece vuole il massimo del lusso e del comfort, a listino c'è il nuovo Range Rover SV, massima espressione del Modern Luxury by Land Rover. In questo caso abbiamo elementi in fine ceramica, griglie in metallo, dettagli maggiormente curati, un Entertainment di bordo aumentato (con schermi da 13,1" posteriori), la possibilità di avere la SV Signature Suite a quattro posti, un salotto su ruote completo di frigo bar e bicchieri di cristallo Dartington.



Qui la piattaforma per prenotare il Nuovo Range Rover 2022, a partire da 124.200 euro.