Aperti gli ordini della Lightyear 2 a energia solare: 800 km di range a meno di 40.000 €

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in tutto il mondo, la tecnologia però fa passi talmente grandi che la nuova frontiera è già rappresentata dalle auto elettriche a energia solare, con pannelli fotovoltaici nella carrozzeria. A tal proposito sono stati appena aperti gli ordini della nuova Lightyear 2, attesissima vettura “fotovoltaica”.

Lightyear, la compagnia olandese specializzata nella creazione di auto a energia solare, si è già fatta conoscere per via della sua Lightyear 0 e per la Lightyear One. Ora tocca alla nuova Lightyear 2, i cui ordini sono stati aperti direttamente dal CES 2023 di Las Vegas (potete ordinare una Lightyear 2 sul sito ufficiale Lightyear). Per ora si potrà ordinare una Lightyear 2 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione Europea, Italia compresa, anche se ci sarà da aspettare: la produzione di questa vettura è programmata per la fine del 2025 con un prezzo di partenza stimato inferiore ai 40.000 euro.

Secondo l’azienda, la Lightyear 2 è progettata per percorrere più di 800 km con una singola carica. Ricordiamo che auto di questo tipo possono prendere la corrente elettrica sia dalla classica rete tramite cavo che dal sole, grazie ai pannelli solari nascosti nella carrozzeria. A oggi non è chiaro quanti chilometri sarà in grado di ricaricare la Lightyear 2 in una normale giornata di sole, ci si aspetta però un range sufficiente a coprire i normali spostamenti quotidiani, la Lightyear 0 promette fino a 70 km al giorno recuperati solo con l’energia solare.

Se gli ordini “pubblici” della Lightyear 2 sono stati aperti oggi 5 gennaio 2023, diverse compagnie di noleggio si sono già assicurate 21.000 vetture, pensiamo a LeasePlan, MyWheels, Arval e Athlon, segno che questa vettura a energia solare potrebbe davvero avere un successo travolgente visto il suo prezzo aggressivo e inferiore . Non ci resta che aspettare dettagli tecnici aggiuntivi.