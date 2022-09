Aperta la prima stazione di Battery Swap NIO in Germania: la batteria si cambia al volo

Appena lo scorso 23 settembre vi abbiamo anticipato di come NIO avesse intenzione di aprire nuove stazioni di Battery Swap in Europa. Ebbene la società cinese ha inaugurato la prima stazione di questo tipo in Germania.

Il mercato delle auto elettriche è già abbastanza saturo di modelli, NIO però sta cercando di farsi strada con un business model a dir poco inedito. La società cinese vende le sue auto "senza batteria", così da poter proporre prezzi ultra concorrenziali. La batteria si può poi noleggiare, come fosse un servizio, e sostituire in pochi minuti presso le stazioni di Battery Swap, andando così anche ad abbattere il problema della ricarica in alcuni casi. La scelta della Germania dopo le due stazioni presenti in Norvegia non è casuale: nel Paese verrà lanciata a fine 2022 la nuova NIO ET7, berlina premium perfettamente compatibile con il servizio di swapping.

A oggi le stazioni di Battery Swap di NIO in Europa solo soltanto 3, prossimamente però il numero crescerà a dismisura. La società possiede già 1.100 stazioni in Cina (con oltre 238.000 auto già consegnate ai clienti) e ha intenzione di installarne altre 4.000 entro la fine del 2025, 1.000 delle quali al di fuori del territorio cinese.Oltre al cambio batteria, che ovviamente non va effettuato ogni volta che la vettura è scarica, NIO ha anche installato più di 5.360 punti di ricarica DC e 870 stazioni Destination Charger a corrente alternata (AC), che forniscono all'incirca altri 5.470 stalli.

Tutta la gamma attuale di modelli NIO è compatibile con il Battery Swap, ovvero i veicoli ES6, ES8, EC6, ES7 e le nuovissime ET5 ed ET7 che arriveranno anche in Europa (le prime NIO ET7 partono per l'Europa). Per permettere il Battery Swap l'azienda utilizza un pacco batteria standard per tutti, declinato però in due livelli. Oggi si può scegliere la batteria da 100 kWh, prossimamente invece arriverà la versione top di gamma da 150 kWh. Non vediamo l'ora che il servizio arrivi anche in Italia...