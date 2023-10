Aperta istruttoria su DR: 'Lasciano intendere siano prodotte in Italia ma sono cinesi'

L'AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha fatto sapere di avere avviato un'istruttoria nei confronti dell'azienda di automobili a marchio DR ed EVO, in quanto avrebbero “fornito informazioni ingannevoli riguardo al luogo di produzione” dei loro autoveicoli.

DR Automobiles Groupe è una casa automobilistica italiana fondata nel 2006 in Molise, a Macchia d'Iserna, da Massimo Di Risio. L'azienda importa delle componenti di auto che vengono realizzate dai cinesi Chery Automobile, JAC Motors e BAIC Group, per poi assemblarle nelle propri sedi italiane, e commercializzarle sotto il nome di DR, ma anche EVO, Sportequipe, ICKX.

DR sottolinea spesso le sue origini tricolori, come ad esempio il 'claim' del sito se lo si ricerca su Google, leggasi “DR Automobiles – Una storia italiana”. Ebbene, secondo l'autorità garante si tratterebbe di una pratica poco chiara ed è per questo che ha deciso di avviare un'istruttoria: “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge sul sito - ha avviato un’istruttoria nei confronti di DR Automobiles s.r.l. per possibili condotte illecite durante la promozione e la vendita delle autovetture a marchio DR ed EVO, in violazione delle norme del Codice del Consumo”.

Secondo l'AGCM, la “società rappresenterebbe in modo non corretto, sia sul proprio sito internet aziendale, sia in campagne pubblicitarie online e sui mass media le informazioni che riguardano il luogo di produzione degli autoveicoli a marchio DR ed EVO. Inoltre in alcuni casi ometterebbe informazioni rilevanti sulla loro origine, lasciando intendere che siano prodotti interamente in Italia, mentre si tratterebbe di veicoli di produzione cinese”.

Nel corso del 2023 il gruppo Dr ha registrato numeri record e anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, aveva elogiato l'azienda durante la campagna politica in Molise dicendo: “La dr Automobiles Groupe è un’azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio. Questo vale per la Dr o per la Molisana, perché qua ci sono costi notevoli di trasporto, di logistica, di trasferimento del prodotto ai consumatori”.

Fra le ultime auto del gruppo, spicca senza dubbio la ICKX K2, l'interessante clone italiano della Wrangler, fuoristrada dalla linea apprezzabile e dal costo contenuto. Aspettiamo ovviamente la replica di DR dopo l'apertura dell'istruttoria di AGCM.