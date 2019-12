L'Ape Piaggio 100% elettrica e con batteria intercambiabile per essere sempre in moto

L'Ape della Piaggio, il veicolo cult di intere generazioni, diventa completamente elettrica. E non solo, ha anche un sistema a batteria intercambiabile per bypassare completamente i tempi di attesa alle colonnine. Una volta finita l'autonomia basta sostituire la batteria e mettere in carica quella vecchia. Così si è sempre in movimento.

Si chiama Ape E-City e l'obiettivo evidente è quello di far tornare l'Ape cool trai giovanissimi. Una volta era il veicolo da avere, assieme al Ciao. Oggi quel fascino si è un po' perso, anche se l'Ape rimane piuttosto apprezzato in diversi mercati esteri.

In realtà, anche questa Ape elettrica guarda ad altri mercati: è pensata per l'India. Nulla esclude una release internazionale in futuro, ma per il momento il Paese è il territorio migliore dove sperimentare in tal senso. È lo stesso Governo ad aver avviato una serie di iniziative per incentivare la mobilità green, specie per quel che riguarda i piccoli veicoli a 2 o 3 ruote che impattano meno sul traffico.



Il prezzo dell'Ape E-City non si distanza molto da quello della versione tradizionale a benzina.

Come detto, il lato davvero interessante è dato dal battery swap: in pochi minuti si può sostituire la batteria scarica con una che era già stata pre-caricata. Funziona così: le batterie vengono fornite in diverse stazioni di ricarica automatizzate. La batteria vecchia non viene buttata ma sarà caricata nuovamente e fornita ad un altro cliente.

Il veicolo sarà anche prodotto in India, presso gli stabilimenti Piaggio di Baramati.