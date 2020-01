Un'Ape col motore di una Triumph 675 Street Triple, un'idea tutta italiana

Il mitico Ape Piaggio è un veicolo storico, iconico, che sin dal suo debutto è stato in grado di imprimersi nella mente degli appassionati - non tanto quanto la Vespa ma quasi... Oggi vi presentiamo un modello custom davvero particolare, spinto dal motore di una moto Triumph.

Mentre la stessa Piaggio lavora per lanciare sul mercato il nuovo Ape elettrico, qualcuno ha ben pensato di modificare un vecchio modello montando il motore di una Triumph 675 Street Triple. Un'idea tutta italiana, venuta al pilota Francesco Guerrini, che ha portato il suo assurdo mezzo all'Ice Challenge 2020 dell'Automobile Club d'Italia. Una sfida estrema che ha visto l'Ape destreggiarsi addirittura sulla neve, driftando come se non ci fosse un domani - like a pro! direbbero gli americani

Ovviamente il veicolo ha subito delle corpose modifiche, ad esempio è scomparso il cassone per far spazio al motore, inoltre l'asse posteriore è stato allungato, il diametro dei cerchi aumentato per migliorare l'aderenza. Per saperne di più sull'opera del pilota italiano classe '93, sul suo account Instagram trovate molte foto e video a riguardo, del resto è un'opera che merita attenzione e applausi a scena aperta - anche solo per l'ideazione. Lo stesso Guerrini scrive sul social network: "Non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare...". Come dargli torto.