Anziano ubriaco perde la lucidità e va a fare visita ai pedoni con la sua auto: il video

Un arzillo ottantunenne alcuni giorni fa è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine per aver infilato la sua grossa Subaru Outback su un ponte pedonale della Florida. La lucidità dell'individuo era totalmente compromessa a causa della quantità di alcol ingerita.

Stando a quanto riportato dal portale locale IONTB, il vecchietto di nome Joseph Low era in viaggio verso est sulla Causeway Boulevard, quando improvvisamente ha deciso di immettersi sulla corsia riservata ai pedoni, presso l'ingresso dell'Honeymoon Island State Park. Low ha guidato lungo il ponte per un centinaio di metri, quando poi si è incastrato a causa del suo ingombrante veicolo.

Alcuni testimoni hanno cercato di aiutare l'anziano al volante, provando a tirarlo fuori dall'auto evitando di lasciarlo bloccato in quella situazione. Gli agenti della polizia locale sono arrivati qualche minuto dopo sulla scena, e Low ha riferito a uno di loro di non aver sentito le persone che cercavano di avvertirlo mentre operava la particolare manovra.

L'agente intervenuto ha notato immediatamente gli occhi lucidi del conducente e l'odore di alcol che proveniva dall'auto. Di conseguenza ha praticato un alcol test su Joseph Low, che ha evidenziato un livello ben superiore a quello consentito dal codice stradale della Florida. Un video registrato sulla scena, e che potete vedere in testa alla pagina, mostra un uomo intento a richiamare l'attenzione di Low all'interno della sua Outback proprio nel momento nel quale si era incastrato nella strettoia. Nel caso in cui non masticaste l'inglese vi diciamo che la persona la quale riprendeva la scena, ha chiesto all'anziano se fosse tutto apposto, e si è sentito rispondere:"Sto bene. Non so come diavolo sia finito su questa corsia, ma pensavo di essere su quella giusta."

Alla fine Low è stato rilasciato con una multa di 500 dollari. La carrozzeria della Subaru ha al contempo subito qualche ammaccatura dal lato del passeggero, mentre il cerchio anteriore destro è rimasto pesantemente danneggiato, così come la sospensione che lo riguarda.

