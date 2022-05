Anziano finisce contro la vetrina di un Centro Porsche con la sua Toyota Yaris

A Varese si è verificato un insolito incidente: un uomo anziano ha colpito la vetrina di un concessionario con il proprio veicolo, riportando purtroppo anche delle ferite - definite dai sanitari serie ma non gravi.

Ecco cos'è accaduto nel pomeriggio di lunedì 30 maggio 2022: siamo a Varese, più precisamente al numero 81 di via Silvestro Sanvito, dove un uomo anziano ha perso il controllo della sua Toyota e ha urtato la vetrina di un Centro Porsche. Il sinistro non ha coinvolto né altri mezzi circolanti, né vetture parcheggiate al di fuori del concessionario, per puro miracolo visto che di Porsche in esposizione ce n'erano diverse.

Sembra che l'anziano abbia perso il controllo del mezzo in totale autonomia, per terminare infine la corsa contro una vetrina del locale. Sul posto è arrivata un'autopompa dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza, con i sanitari che hanno subito soccorso l'uomo a bordo della Yaris. Come dicevamo in apertura le sue condizioni sono serie ma non gravi, fortunatamente non si parla di pericolo di vita, l'anziano è in ogni caso stato trasportato in ospedale in codice giallo.



