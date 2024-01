Antonio Boselli, addio dopo 20 anni a Sky Sport per l'inviato di MotoGp: 'Ora l'Aprilia'

Storico addio in casa Sky Sport: dopo 20 anni il giornalista Antonio Boselli, noto inviato della MotoGp, ha salutato l'azienda per iniziare una nuova avventura: “Dopo vent’anni lascio Sky per una nuova sfida professionale”, ha scritto sui propri social il diretto interessato.

L'indiscrezione circolava da settimane negli ambienti tv, e nella serata di lunedì è stata ufficializzata “È con grande emozione che vi scrivo questo breve messaggio – le parole postate su Instagram accompagnate da un video decisamente emozionante in cui si notano alcuni dei magici momenti vissuti da Antonio Boselli nella sua esperienza a Sky - ho deciso di abbracciare una nuova sfida professionale dopo oltre 20 anni passati a Sky. Sembra la fine di una storia, a me piace pensare che sia solo una sua naturale evoluzione perché io sentirò sempre mia questa azienda e la nostra redazione. Non sono parole di circostanza, io sono quello che sono oggi anche per tutto ciò che ho vissuto con voi. Non posso che ringraziarvi tutti, mi sento onorato di aver fatto parte di questa storia. Vi voglio bene e mi mancherete, anche se continuerò a frequentare qualcuno di voi”.

Moltissimi i commenti sotto al post, come ad esempio quello della collega Vera Spadini, che ha scritto: “Grazie di tutto Boss, mi mancherai, sarai grande anche nella prossima avventura”. Così invece Mauro Sanchini sempre di Sky: “Un grande in bocca al lupo amico… sono certo che riuscirai anche nella nuova avventura, così come hai saputo fare nella vecchia… perché quando si lavora con passione, tutto riesce bene. Sono anche certo che comunque tra le scatole ti ritroveremo sempre, tanto il mondo è piccolo e tutte le strade portano sempre nel paddock. Un abbraccio Boss”.

Infine Diego Tavano, manager di Fabio Di Giannantonio: “Boss, che dire... Faccio parte dell'epilogo della tua avventura in Sky, e non posso non ringraziarti, unica luce nel buio di quegl'ultimi Gp2023. Poi felicità condivisa. Sei grande e sarai grande!”.

Antonio Boselli aveva iniziato seguendo la Formula 1 per Sky, quindi il passaggio alle due ruote, ed ora la nuova avventura di Responsabile Comunicazione Motorsport di Piaggio, di cui fa parte anche Aprilia.

Sky non ha fornito info ufficiali in merito a chi prenderà il posto di Antonio Boselli, ma secondo quanto scrive Mow non è da escludere un cambiamento in vista per il canale 207, dedicato interamente al mondo della Formula 1, con novità soprattutto per la coppia Federica Masolin, Davide Valsecchi, quest'ultimo sospeso da Sky l'anno scorso dopo il caso delle battute sessiste.

Ovviamente entro il 2 marzo, quando scatterà la nuova MotoGp 2024 è probabile che l'azienda comunichi il sostituto del grande Boselli. Una stagione quindi ricca di novità non solo per lo storico addio dell'inviato di Sky ma anche per lo sbarco di Marc Marquez nel team Ducati Gresini, pronto a battagliare con i migliori dopo anni difficili.