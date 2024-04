Anthony Davis mostra la sua favolosa collezione di supercar: garage da 1,4 mln di dollari

Anthony Davis, pare non essere noto solo per le sue imprese nella NBA, egli pare essere acneh un grande appassionato di auto di lusso. Nel tempo ha accumulato un'epica collezione che si stima valga circa 1,4 milioni di dollari.

Ciò che rende unica la sua collezione è il suo amore per il marchio Mercedes-Benz. Nel suo garage, infatti, spiccano numerosi modelli personalizzati della casa automobilistica tedesca, tra cui la maestosa Mercedes-Benz S550, la spaziosa GLS e la sontuosa Maybach Classe S. Quest'ultima, insieme alla sontuosa Rolls-Royce Wraith, rappresenta l'apice del lusso del mondo automobilistico.

Ma la sua passione per le automobili non si ferma qui. La sua collezione include anche due modelli Porsche: una Panamera e una 911 Carrera GTS. Inoltre, è presente una "classica" Ferrari California. Uscendo un attimo dal range delle auto sportive tradizionali, Davis possiede anche una Bentley Continental GT decappottabile e una potente Dodge Hellcat. Insomma, una verità di veicoli molti diversi tra loro, a testimonianza di una passione a tutto tondo per il mondo delle auto.

Tuttavia, Davis ha dichiarato che la sua altezza, di 2,08 metri (da buon cestista), rende difficile l'utilizzo quotidiano delle supercar, dato che spesso sono troppo basse da terra per lui. Questo potrebbe spiegare il suo apprezzamento per veicoli più alti come pick up e SUV, che offrono una maggiore praticità e comfort per un individuo delle sue dimensioni.

Anche Post Malone vanta una collezione di auto da sogno, i quali modelli spaziano dalle supercar "tradizionali" ad alcuni modelli con personalizzazioni unici al mondo. Tra i suoi esemplari più notevoli, troviamo la storica Ford GT, una Bugatti Chiron e due Lamborghini, rispettivamente una Urus e un'Aventador SV. Non manca poi la lussuosa Rolls-Royce Phantom EWB, insieme a una Hennessey VelociRaptor, un fuoristrada modificato con sei ruote. Post Malone ha anche personalizzato un Ford Explorer e posseduto l'unico esemplare esistente della McLaren Senna XP.

Vogliamo parlare poi della collezione di Silvester Stallone? Tra i modelli più iconici, egli possiede una Bugatti Veyron e una Ford Mustang personalizzata con verniciatura speciale, roll bar e ruote nere con borchie. Ma non solo, Stallone è anche fiero possessore di una Hiboy del 1932 e di molti altri veicoli molto particolari dei quali vi invitiamo a dare un'occhiata nell'articolo completo.

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.