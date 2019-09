In anteprima il suono sportivo della Porsche Taycan: un optional da 500$

Proprio questa mattina vi abbiamo fatto ascoltare il suono prodotto dalla Tesla Model 3 per avvisare i pedoni del suo passaggio, paventando l'idea che Elon Musk fornisse altri segnali acustici in futuro. Ebbene, sembra che la Porsche Taycan l'abbia già fatto.

Se Tesla ha puntato su un suono quasi celestiale, proveniente dallo Spazio o dal futuro, Porsche offre nel configuratore della Taycan un cosiddetto Porsche Electric Sport Sound, per il quale fra l'altro chiede la bellezza di 500 dollari. Il produttore ha messo a disposizione anche un file mp3 a mo di anteprima per chiunque volesse ascoltare il suono in anticipo (che si può ascoltare cliccando qui), siamo però sicuri che poi a bordo dell'auto ci sarà un file audio di qualità superiore, maggiormente definito.



Secondo Porsche, il suono aggiuntivo aiuta a rendere più "emozionale" l'esperienza di guida a bordo della nuova Taycan, sia fuori che dentro l'abitacolo.

La prima parte del file riguarda infatti ciò che si sente all'interno dell'auto, la restante parte ciò che invece si può udire da fuori. Nel caso vogliate scoprire tutte le opzioni disponibili per la Porsche Taycan vi rimandiamo al configuratore ufficiale della sportiva elettrica. Al di là dei 500 dollari richiesti, che potrebbero sembrare un'esagerazione, che ne pensate del suono proposto da Porsche per la sua Taycan? Preferite quello più pacato scelto da Elon Musk per la sua Tesla Model 3?