Anteprima: la nuova Volkswagen Golf a poche ore dalla presentazione

Oggi pomeriggio alle 18:30 conosceremo tutto sulla nuova Volkswagen Golf 8. A quest'ora si terrà infatti il live streaming direttamente da Wolfsburg del reveal della vettura, della quale però siamo già in grado di mostrarvi le foto ufficiali leaked.

L'aspetto finale della nuova Volkswagen Golf 8 non è certo un mistero, nelle scorse settimane più volte sono apparse sul web fotografie che ritraevano la vettura di Wolfsburg. Le immagini di oggi però - pubblicate da Automotive Projects - sono fra le più dettagliate mai uscite, mostrano inoltre alcuni dettagli dell'abitacolo davvero interessanti, come il quadro strumenti, lo schermo principale dell'infotainment, ma soprattutto alcuni elementi del tunnel centrale - guardiamo ad esempio ai pulsanti Start/Stop, al freno di stazionamento elettronico, al selettore del cambio automatico.

Esternamente invece impossibile non notare il vetro panoramico che va a caratterizzare la parte anteriore del tetto. Certo non parliamo di una vera e propria rivoluzione a livello di design, i cambiamenti sono soprattutto interni, basterà questo al best seller tedesco per rimanere una delle vetture più vendute d'Europa? Vedremo, anche perché nel 2020 ci sarà la concorrenza interna con la Volkswagen ID.3, che certamente raccoglierà i favori di chi ha intenzione di passare all'elettrico. In ogni caso l'appuntamento è per stasera alle 18:30, trovate il player dell'evento qui in basso.