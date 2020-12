In anteprima gli interni del nuovo Nissan Qashqai 2021: alta tecnologia

Nissan ha intenzione di lasciare un segno forte sul 2021 in arrivo, presentando il nuovo Nissan Qashqai. Tre le parole chiave di questa nuova generazione: connesso, confortevole e imponente.

Per il nuovo abitacolo, che andiamo a vedere in anteprima, il marchio giapponese ha scelto interni accoglienti ed eleganti, basti pensare che servono 25 giorni per lavorare la nappa che avvolge sedute e schienali, oltre 60 minuti per ricamare il nuovo disegno trapuntato a diamante. Abbiamo inoltre un’esclusiva funzione massaggiante in tre diverse modalità, disponibile sui sedili anteriori degli allestimenti top di gamma.



Fra le novità 2021 abbiamo un’interazione immediata con gli smartphone, grazie all’In-Car WiFi che permette di collegare fino a 7 dispositivi e a NissanConnect Services, l’app per gestire e monitorare il veicolo. Il Nissan Connect ha ora un display ad alta risoluzione da 9” attraverso cui accedere alle funzioni di navigazione e intrattenimento, perfettamente compatibile con Apple Carplay (anche wireless) e Android Auto (che invece continuerà a funzionare via cavo, nonostante le funzionalità di Android 11).



Completano l’abitacolo anche un impianto audio premium di Bose, un nuovo cockpit digitale TFT multifunzione da 12,3” pienamente personalizzabile, comandi al volante, un avanzato Head-up Display da 10,8” (il più ampio della categoria) che proietta sul parabrezza le principali informazioni di marcia.



Al debutto sulla gamma Qashqai anche il nuovo servizio Stolen Vehicle Tracking, che mette il conducente in contatto con la polizia e servizi di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per la prima volta su Qashqai debutta poi il caricatore wireless per smartphone nello scomparto anteriore, con ricarica fino a 15 W. Dulcis in fundo, il marchio giapponese ha aumentato la capacità del bagagliaio di ben 74 litri rispetto alla precedente generazione - grazie a un pianale di carico più basso di 20 mm. Abbiamo dunque un nuovo Nissan Qashqai 2021 tutto da scoprire.