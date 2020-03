Anteprima: le foto della nuova Fiat 500 elettrica prima della presentazione ufficiale

Sul web capita spesso di essere "vittima" di leak più e meno importanti, in questo caso parliamo soprattutto di grandi produttori d'auto. Appena qualche giorno fa Hyundai si è vista costretta ad anticipare la presentazione della sua nuova i20, oggi invece è il turno di un vero "pezzo da 90": la nuova Fiat 500 Elettrica.

Parliamo di uno dei modelli più attesi del Salone di Ginevra 2020, che come sappiamo è stato cancellato per via dell'emergenza Coronavirus. Nella giornata di domani 3 marzo il marchio di Torino avrebbe presentato tutti i dettagli della vettura, cosa che avverrà comunque, siamo però già in grado di vedere le immagini ufficiali apparse sul web. Tecnicamente parliamo della nuova Fiat 500e 2020, che sarà disponibile in concessionaria tra qualche mese - più realisticamente in estate.

Dell'auto abbiamo già visto diverse immagini spia, avere le foto della versione ufficiale però è tutt'altra cosa - e ci si può anche sbilanciare con qualche opinione. Fiat vuole produrre circa 80.000 unità all'anno della nuova 500e, una bella sfida che coinvolge 1.200 persone/operai a lavoro soltanto sulla piccola elettrica di Torino. Inoltre l'arrivo nel 2020 potrebbe non essere casuale, poiché proprio in questo anno (il prossimo 4 luglio a dirla tutta) la 500 compirà 63 anni di vita. Che dire, buon compleanno 500. Vi piace in versione BEV?